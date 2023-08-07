حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 5 كيلو حشيش بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق بالمنوفية بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بـ4.800 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش بالمنوفية، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

المتهم له معلومات جنائية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما بينت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية أن المتهم له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4.800 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

يقول المحامي ماهر عبدالرحيم الخبير القانوني لـ«الوطن» إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.