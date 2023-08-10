سعر سبيكة الذهب وعيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الخميس

مع منتصف تعاملات اليوم في محلات الصاغة، وفي ظل اتجاه الكثير من المواطنين للاستثمار في سبائك الذهب، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب وسعر السبيكة الذهب اليوم 10 أغسطس 2023.

أسعار سبيكة الذهب اليوم

- سعر سبيكة ذهب 1 جرام 2909 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6944 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات 13756 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات 2719456 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جراما 5401877 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب أوقية 80352 جنيها.

- سبيكة الذهب نصف أونصة 42086 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 83761 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جراما 134121 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31719 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم 2474 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2165 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1856 جنيهاً للشراء.

سعر جرام لاذهب عيار 14 اليوم 1443 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيهاً للشراء.