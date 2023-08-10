إعادة موظف للعمل بعد إيقافه بسبب تحليل المخدرات في بني سويف

أصدرت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، قرارا بإعادة موظف إلى العمل بالإدارة تعليمية بعد قبول الشؤون القانونية التابعة للمديرية التظلم المقدم منه بسحب قرار العقوبة والمتضمن إيقافه عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثه أشهر وعودته للعمل مره أخرى، عقب ظهور نتيجة تحليل مخدرات أولي له وايجابية العينة.

وأرجعت مديرية التربية والتعليم سبب عودة الموظف إلى العمل، أنه قدم تقرير الطب الشرعي الذى يُثبت أن سبب إيجابية عينة الموظف لتحليل المواد المخدرة، يرجع لاستخدامه للعلاج.

ايقاف موظف عن العمل بسبب تحليل المخدرات

وأوقفت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف موظفا بإدراة تعليمية لمدة 3 شهور عن العمل أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أو تقرير الطب الشرعي أيهما أقرب، وعقب ورود تقرير الطب الشرعي للموظف تبين أن سبب إيجابية عينته يرجع لاستخدامه للعلاج.

إيقاف 23 موظفًا بتعليم بني سويف

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف في وقت سابق وعلى عدة مراحل إيقاف 23 موظفا من بينهم 16 سيدة بسبب ثبوت إيجابية تحليل عينة لهم للمواد المخدرة، لمدة لا تزيد على ثلاثه أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الأحوال أيهما أقرب.