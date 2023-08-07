إيقاف 23 موظفا بـ«تعليم بني سويف» بسبب تحليل المخدرات

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إيقاف 23 موظفا من العاملين بالإدارات التعليمية المختلفة، عن العمل، وذلك بسبب نتائج تحليل المخدرات الأولية، وذلك لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أو تقرير الطب الشرعي بحسب الأحوال أيهما أقرب تطبيقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021.

حملة تحليل مخدرات مفاجئة

وفاجأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بمعرفة الجهات المختصة، بإجراء تحليل مخدرات مفاجئ للعاملين في الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية، حيث تبين إيجابية 23 موظفا، وقررت مديرية التربية والتعليم إيقافهم عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي او تقرير الطب الشرعي لبيان تأكيدي بتناولهم أي من المواد المخدرة من عدمه.

وفي سياق آخر، فاجأ وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، العاملين بإدارة بني سويف التعليمية لمتابعة سير العمل في الإدارة، حيث رصد عدد من حالات الغياب.