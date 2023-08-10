إصلاح هبوط أرضي بقرية الجندية ببني مزار في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وإيجاد الحلول وبذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

إصلاح هبوط أرضى بمدخل قرية الجندية

من جانبه، تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار أعمال إصلاح هبوط أرضى بمدخل قرية الجندية التابعة للوحدة المحلية أبوجرج، وأعمال تسوية البلدورات على جانبي الطريق أعلى كوبري هيلتون وتوسعة الطريق لتحسين حركة السير بحي شرق المدينة، ضمن جهود الوحدة المحلية في الاستجابة الفورية والسريعة لشكوي الأهالي من أبناء المركز والحفاظ على سلامتهم وأمنهم.

تعيين خدمات على مزلقان الملكية البحرية

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، إنه جرى تعيين خدمات على مزلقان الملكية البحرية تعمل على مدار 24 ساعة لإرشاد المواطنين وتوعيتهم أثناء مرور قطارات السكك الحديدية، استجابة لشكاوى أهالي ومواطني الملكية البحرية وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، مؤكداً أنه جارى العمل على تركيب كوبري مشاة لخدمة أهالي الملكية البحرية.