مصرع طالب أسفل عجلات القطار بكفر الزيات في الغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، أسفل عجلات القطار، وعبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، بنطاق قرية الدلجمون، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بمصرع شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب في العقد الثاني من العمر أسفل عجلات القطار حال عبوره شريط السكة الحديد، بنطاق قرية الدلجمون.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس المباحث، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شاب يدعى محمد صابر خليفة ويبلغ من العمر 18 عاماً، طالب في الثانوية الصناعية، ومقيم بقرية كفر المحروق، بدائرة المركز، أسفل عجلات قطار «كفر الزيات - الشهداء» حال عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي.

سماع أقوال شهود العيان

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، واستدعاء أسرته، وشهود العيان، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.