مصرع عامل أسفل عجلات القطار في سوهاج.. عبر من مكان غير مخصص

لقي عامل مصرعه أسفل عجلات القطار في محافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ لمركز البلينا من قسم شرطة النقل المواصلات في سوهاج يتضمن مصرع «محمد.ح.ا» 34 عامًا، عامل، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وقال شقيق المتوفى «علي» 38 عامًا صاحب مقهى، إنه توفي لحظة عبوره السكة الحديد، نافيًا الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ووُضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.