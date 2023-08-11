حبس شخص لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي في الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة وعن المتهم لمعرفة سجله الإجرامي، كما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

المتهم سرق مشغولات ذهبية ومبلغ مالي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق الأزبكية من ضبط شخص له معلومات جنائية لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية مالك محل ذهب كائن بدائرة قسم المرج أمكن ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، واتُخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة

يقول المحامي علي هيكل الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.