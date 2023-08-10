حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أماكن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM ومعرفة أرقام الجلوس إذ في الفترة من السبت 12 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 15 من ذات الشهر، ثم تنتقل إلى عين شمس في الفترة من يوم الأربعاء 16 أغسطس، ليوم الخميس 17 أغسطس، وذلك للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

أماكن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM ومعرفة أرقام الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن الوصول لأماكن امتحانات القبول في مدارس المتفوقين STEM من خلال الضغط على https://stemexls.emis.gov.eg/ .

وأضافت، أنه يمكن الوصول لأماكن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM ومعرفة أرقام الجلوس، من خلال الدخول على هذا الرابط https://shamsexls.emis.gov.eg/ .

الشروط العامة للتقديم لمدارس المتفوقين STEM

وتتضمن الشروط العامة للتقديم أن يكون الطالب مصري الجنسية، الآتي:

- ألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2023 عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

الشروط الخاصة للتقديم لمدارس المتفوقين STEM

- أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط.

- لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط.

- يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ).

أماكن امتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM ومعرفة أرقام الجلوس

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.