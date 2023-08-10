حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، حبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبهم بكميات كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها، وواجهت النيابة المتهمين بتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية عن نشاطهم.

القبض على المتهمين

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة من ألقبت القبض على 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركزي أبوصوير وفايد وقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نشاط واسع.

واستهدفت مأمورية مكبرة لضباط الإدارة العاملة لمكافحة المخدرات بمشاركة العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض علي عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، زنة 20 كيلو جرام، ومبلغ مالي وضبط عنصر إجرامي آخر، له معلومات جنائية بدائرة المركز وبحوزته كمية لمخدر الحشيش.

كما استهدفت مأمورية مكبرة بمشاركة الرائد عبد الله عاشور والرائد أحمد المحمدي عنصر اخر له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة فايد، بحوزته 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام.

حملات مكبرة في الإسماعيلية

ويستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تجار المواد المخدرة في الإسماعيلية وسيناء خلال الفترة الحالية، وخاصة كبار التجار لمنع تهريب والاتجار في المخدرات وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدد من تجار المواد المخدرة في الإسماعيلية ومصنع لتصنيع وإعادة تدوير الهيروين خلال الأيام الماضية.