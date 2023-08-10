افتتاح تطوير قسم الداخلي بمستشفى التوليد في مطروح بتكلفة 1.8 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلي في مستشفى النسا والتوليد والصحة الإنجابية بمدينة مرسى مطروح، بحضور النائبة سحر عيد والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والدكتور محمد عساف، وكيل المديرية وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح.

22 سرير وأجهزة طبية بقسم الداخلي

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، إن أعمال التطوير في القسم المجاني بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، وتتضمن تطوير الفرش و22 سريرا ودهانات وستائر وأجهزة طبية كالسونار وأجهزة تكييف وغيرها، دعماً من ديوان عام محافظة مطروح لتيسير مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مطروح وزائريها.

حسن التعامل مع المرضى في المستشفيات

ومن جانبه أكد محافظ مطروح خلال تفقده أقسام المستشفى على أهمية الحفاظ على أعمال التطوير، ونبه علي حسن التعامل مع المرضى مع استعداد محافظة مطروح الدائم لتقديم مزيد من الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.