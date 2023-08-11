شروط مسابقة وزارة التموين للفوز بـ75 ألف جنيه وآخر موعد للتقديم
كتب:
وفاء الصعيدي
07:46 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
وزارة التموين - صورة أرشيفية
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في مسابقة تصميم أفضل شعار وهوية لمشروع «أسواق المزارعين» ، وهو 20 أغسطس الجاري، دعما للمواهب المتميزة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.
جوائز مسابقة أسواق الموزعين
وأعلنت وزارة التموين، عن 3 شرائح جوائز للفائزين بالمسابقة، لمن يقدم أفضل تصميم وهوية بصرية للمشروع، وتشمل الجوائز على التالي:
- الفائز بالمركز الأول يحصل على 75 ألف جنيه.
- الفائز بالمركز الثاني 40 ألف جنيه.
- الفائز بالمركز الثالث 35 ألف جنيه.
شروط التقديم في مسابقة مشروع «أسواق المزارعين»
- أن يكون التصميم معبرا بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع «أسواق المزارعين».
- أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.
- أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.
- يجب أن يحتوى التصميم عبارة «أسواق المزارعين» وFarmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.
- أن يكون التصميم مبتكرا ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.
- ألا يكون التصميم مشابها أو مقاربا لأي تصميمات أخرى.
- أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.
- أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).
- أن يكون التصميم مراعيا لجميع الاستخدامات في الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.
- أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة إضافة إلى نسخة أبيض وأسود.
- أن يكون التصميم مناسبا للاستخدام بشكل أفقي وعمودي.
- أن يتضمن العرض شرحا لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.
- أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة 20% من مساحة الإطار.
- أن يشتمل العرض المقدم على بيانات التواصل مع المصمم.
- يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.
- يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.
- يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.