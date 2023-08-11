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شروط مسابقة وزارة التموين للفوز بـ75 ألف جنيه وآخر موعد للتقديم

كتب:

وفاء الصعيدي
07:46 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
وزارة التموين - صورة أرشيفية

وزارة التموين - صورة أرشيفية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة في مسابقة تصميم أفضل شعار وهوية لمشروع «أسواق المزارعين» ، وهو 20 أغسطس الجاري،  دعما للمواهب المتميزة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

جوائز مسابقة أسواق الموزعين

وأعلنت وزارة التموين، عن 3 شرائح جوائز للفائزين بالمسابقة، لمن يقدم أفضل تصميم وهوية بصرية للمشروع، وتشمل الجوائز على التالي:

- الفائز بالمركز الأول يحصل على 75 ألف جنيه.

- الفائز بالمركز الثاني 40 ألف جنيه.

- الفائز بالمركز الثالث 35 ألف جنيه.

شروط التقديم في مسابقة مشروع «أسواق المزارعين»

- أن يكون التصميم معبرا بشكل بصري ومختصر عن نشاط مشروع «أسواق المزارعين».

- أن تكون الألوان المستخدمة في التصميم معبرة عن هوية النشاط.

- أن يحقق التصميم هوية بصرية وتسويقية للنشاط.

- يجب أن يحتوى التصميم عبارة «أسواق المزارعين» وFarmers Markets بشكل واضح ومقروء باللغتين العربية والإنجليزية.

- أن يكون التصميم مبتكرا ويعكس مفهوم أسواق المزارعين.

- ألا يكون التصميم مشابها أو مقاربا لأي تصميمات أخرى.

- أن يكون التصميم في صيغة عالية الدقة والجودة.

- أن يتم تقديم التصميم بالصيغة الإلكترونية (PDF أو AI).

- أن يكون التصميم مراعيا لجميع الاستخدامات في الوسائط الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية.

- أن يتضمن العرض المقدم نسخة ملونة إضافة إلى نسخة أبيض وأسود.

- أن يكون التصميم مناسبا للاستخدام بشكل أفقي وعمودي.

- أن يتضمن العرض شرحا لفكر المصمم في تحقيق الهوية البصرية والتسويقية للشعار.

- أن يكون الإطار العام للتصميم بنسبة 1:1 وأن تكون المساحة الفارغة حول التصميم بنسبة 20% من مساحة الإطار.

- أن يشتمل العرض المقدم على بيانات التواصل مع المصمم.

- يمكن للأفراد أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة.

- يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

- يسمح لكل فرد أو شركة أن تتقدم بتصميم واحد فقط.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.