زعيم كوريا الشمالية يستعد لحرب محتملة.. تدريبات مكثفة ونشر معدات حربية

أصدر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قراراً اليوم الخميس، بإقالة رئيس أركان الجيش، دون إعلان أي تفاصيل حول سبب هذا القرار المفاجئ، داعياً إلى تكثيف وتطوير الاستعدادات الحربية بطريقة هجومية.

وبحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية، قرر الزعيم كيم جونج أون إقالة أعلى جنرال في الجيش، واستبداله بنائب المارشال ري يونج جيل، داعياً إلى ضرورة الاستعداد للحرب بطريقة هجومية من خلال تعزيز إنتاج الأسلحة الحربية، وتزويد عمليات التدريب عليها.

زعيم كوريا الشمالية يقيل أعلى جنرال في جيشه

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية، بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي لعدد من مصانع الأسلحة الرئيسية بالبلاد.

يُشار إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية، برئاسة زعيم كوريا الشمالية، جاءت في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة خلال الشهر الجاري، إذ تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لبدء الحرب.

كوريا الشمالية تستعد لحرب محتملة

تضمن الاجتماع قيام السلطات وقوات الجيش في كوريا الشمالية باستعدادات حرب كاملة، إذ يجري تأمين العديد من وسائل الهجوم القوية، لضمان الاستعداد العسكري الكامل للحرب، بالإضافة إلى إنتاج كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات المختلفة داخل منشآت صناعة الذخيرة التابعة للجيش.

وفي السياق ذاته، دعا زعيم كوريا الشمالية إلى إجراء تدريبات حربية مكثفة بنشاط لتشغيل أحدث الأسلحة والمعدات الحربية التي نُشرت بفاعلية خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكداً على إقامة استعراض ضخم كبير للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس كوريا الشمالية، في 9 سبتمبر المقبل، حسبما ذكر موقع «يورو نيوز».