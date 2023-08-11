قرية بهريف بأسوان.. موطن لـ300 ألف نخلة ومركز لإنتاج التمور (صور)

تعد محافظة أسوان من أهم المناطق في مصر من حيث إنتاج التمور، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الوادي الجديد بحوالي مليوني نخلة تنتج نحو 102 ألف طن سنويًا، نظرًا للطقس المشمس والجو الحار الذي تتمتع به هذه المحافظة الواقعة في أقصى جنوب صعيد مصر.

وتسلط «الوطن» الضوء في التقرير التالي، على قرية بهريف التابعة لمركز أسوان في صعيد مصر، وهي من أشهر القرى المتخصصة في زراعة التمور، وتعد موطنًا لنحو 300 ألف نخلة مثمرة، وذلك من إجمالي مليون و300 ألف نخلة مزروعة في المحافظة، إذ يعد إنتاج التمور هو الدخل الرئيسي والقومي لأهالي هذه القرية.

حرف يدوية ونخيل يزيد عمرها عن 150 عامًا

يؤكد المهندس الزراعي محمد عابدين، أنّ نخل البلح أحد الأشجار المعمرة في قرية بهريف، إذ يمتد عمرها لمدة تزيد عن 150 إلى 200 عام، وزراعة التمور مهنة رئيسية لأهالي القرية، إذ يبذلون جهودا كبيرة في زراعتها والحفاظ عليها، ولا يقتصر دورهم على الزراعة فقط، بل يتعداه إلى حرف يدوية أخرى تعتمد على الجودة والمهارة، مثل صناعة مراكب الصيد والحصر والمكانس وغيرها من الصناعات اليدوية بفضل زراعة نخل البلح.

وكشف «عابدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتم استخدام ألياف نخيل البلح في صناعة الحبال المتينة إلى جانب استخدام الأخشاب المستخرجة من النخيل في صناعة الأثاث، بما في ذلك تنجيد الكراسي والصالونات، وجرى أيضًا استخدام النخيل في صناعة الحصر والديكورات المحلية الصديقة للبيئة.

تمور بهريف مصدر رزق أهالي القرية

ولفت إلى أنّ إنتاج التمور مصدر رئيسي للدخل والاستدامة الاقتصادية لسكان قرية بهريف، المعروفة بمنتجاتها ذات الجودة العالية والمرغوبة على نطاق واسع في السوق المحلية، وتساهم هذه القرية في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأوضح أنّ قرية بهريف مثالًا حيًا على الجهود الزراعية والحرفية المبتكرة التي تساهم في تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الاقتصاد المحل، ويعكس نجاحها تفاني المزارعين والعمال في الحفاظ على تقاليد زراعة التمور وتحويلها إلى منتجات قيمة، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.