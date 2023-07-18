«قومي المرأة» بدمياط ينظم ورش عمل مجانية لتعليم الفتيات الحرف اليدوية

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع دمياط، سلسلة من الورش التدريبية لتعليم الفتيات والسيدات حرف يدوية متنوعة، مثل الخياطة والتفصيل والتطريز والكروشيه وغيرها من الحرف التراثية، وذلك في إطار اهتمام المجلس بالتمكين الاقتصادي للمرأة كأحد أهم محاور التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للسيدات والفتيات من ناحية، ومن ناحية أخرى لاستغلال وقت فراغ الفتيات بعد انتهائهن من الامتحانات وبدء الإجازة الصيفية، في تعليم حرف يدوية مفيدة لتنمية مهاراتهم الإبداعية.

مشروع مدن صديقة للنساء

وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لـ«الوطن»، إن المجلس يستغل مشروع مدن صديقة للنساء بمدينة عزبة البرج بدمياط، كأحد الشركاء في المشروع مع محافظة دمياط، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في عمل تدريبات مجانية على الحرف اليدوية بأنواعها المختلفة، وكذلك أنشطة توعوية والتي تلقى قبولا من سيدات وفتيات دمياط، ويحرصن على حضورها، لذا تم التكرار والتنوع في الأنشطة تزامناً مع انتهاء الامتحانات وبدء الموسم الصيفي.

مشروعات صغيرة في المنازل

ولفتت إلى أن اختيار مدينة عزبة البرج لإقامة هذا المشروع ولزيادة الأنشطة وتعليم الحرف للسيدات بها، كان لظروف المدينة الخاصة التي يعمل معظم سكانها في حرفة الصيد ويخرجون لأسابيع وشهور في رحلات صيد، تاركين أسرهم تحت قيادة ربات البيوت، ما يجعل السيدات لديهن أوقات فراغ كبيرة، ولديهن القدرة على تحمل المسؤولية وفتح مشروعات صغيرة في منازلهن.

وأضافت أن اختيار مدينة عزبة البرج كان موفقا وسببا لتكرار الأنشطة به للسيدات لحضورهن وتفاعلهن، لذا تم إطلاق برامج جديدة تزامنا مع انتهاء الامتحانات وبدء الإجازة الصيفية، ومعها تبدأ الأنشطة وتعليم الحرف اليدوية والندوات التوعوية والتي لاقت استحسانا ونجاحا منذ بداية المشروع من عامين وحتى اليوم.

عزبة البرج تحصل على جائزة اليونسكو

وأكدت أن هناك سيدات أصبحن رائدات أعمال، ولهن مشروعاتهن الخاصة بهن، ما كان سببا في حصول المدينة على جائزة اليونيسكو لمدن التعلم ضمن 10 دول منذ عام، وسيستمر العمل في تكثيف الأنشطة والفعاليات طالما هناك إقبال وتفاعل واحتياج لها.