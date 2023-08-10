الليلة.. dmc تنقل حفل عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على الهواء

أعلنت فضائية dmc موعد بث حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي يقدمه مباشرة اليوم الخميس، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك في تمام الساعة 10 من مساء اليوم، ومن المقرر أن تبث مباشرة على صفحة DMC.

موعد بث حفل كارول سماحة

كما تحيي اليوم النجمة كارول سماحة، والنجم بهاء سلطان، سهرة غنائية ضخمة في منطقة الأرينا مساء اليوم، وتذاع الحفلة على شاشة قناة on يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري.

الحدث الترفيهي الأكبر

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.