وزارة الرياضة تعلن ختام منافسات الأسبوع الثالث لدوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام منافسات الأسبوع الثالث لدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، بمختلف محافظات الجمهورية، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشرف صبحي: إحدى ثمار الحكومة لتعزيز الرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في بيان، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي.

وتُقام المباريات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

وشهدت مباريات الأسبوع الثالث من منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، غزارة تهديفية على مستوى مختلف المباريات بالمحافظات.

وتحرص الوزارة على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.