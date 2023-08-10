توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة إذ يسود طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة زيادة نسبة الرطوبة في الجو بالإضافة إلى نشاط حالة الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد «أسوان - أبو سمبل».

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

ومن المتوقع استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط من 40 كم في الساعة، وتزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة، وفق الأرصاد.

درجات الحرارة الجمعة 11 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 12 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 13 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.