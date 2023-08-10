تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد داخل 6 كليات في جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قرارات جديدة بتعيين وكلاء بكليات الحاسبات والمعلومات، والألسن والتربية الفنية؛ حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

تعين وكلاء جدد بكليات المنيا

وشملت قرارات رئيس جامعة المنيا، تعيين كل من:

- ياسر ماهر عبد المطلب وزيري وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- حسن شعبان حسن حسين وكيلاً لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب.

- إيمان ممدوح جمال الدين يونس وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع.

- لاميس محمد محمد عبد الحميد وكيلاً لكلية الألسن لشئون التعليم والطلاب.

- أسحق فرج فهيم فيلبس وكيلاً لكلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- ريهام عادل عياد أسحق وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- محمود محمد محمد فرج وكيلاً لكلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب.

- أمل محمد محمود محمد للإشراف على وكالة شئون خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية.

تعين رؤساء أقسام بالكليات

كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتعيين رؤساء أقسام لكليات دار العلوم، والألسن، والحاسبات والمعلومات، والتربية الفنية والتربية النوعية وطب الأسنان وهم:

- أحمد محمد الصغير علي رئيساً لقسم النحو والصرف بكلية دار العلوم.

- زينب فرغلي حافظ عبد الحميد رئيساً لقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم.

- محمد سلامه عبد العزيز محمد رئيساً لقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم.

- الشيماء سيد كامل محمد رئيساً لقسم التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم.

- هاني على محمود عبد الفتاح رئيساً لقسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن.

- عالية حسين سعيد سليمان رئيساً لقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن.

- مروة محمد وجدي محمد الشريعي للإشراف على قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن.

- محمد السيد محمد دياب منسقاً لبرنامج اللغة الإسبانية والترجمة بكلية الألسن.

- ابتسام عبد الحكم سيد محمد منسقاً لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات.

-وليد مكرم محمد زكى رئيساً لقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.

- عصام حليم حسين عبدالحليم للإشراف على قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات.

- أمل محمد محمود محمد للإشراف على قسم التربية الفنية.

- محمد كامل علي إبراهيم رئيساً لقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية.

- إيمان فرغلي سيد فهمي شلقامي رئيساً لقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية.

- رباب على نبيل محمد وهبة رئيساً لقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية.

- نجوى على محمد على رئيساً لقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية.

- وائل صلاح نجيب على رئيساً لقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية.

- وسام مصطفى عبد الموجود محمد رئيساً لقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.

- أشرف رجب عطا على رئيساً لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية.

- عمرو محمد إسماعيل محمد رئيساً لقسم استعاضة صناعية بكلية طب الأسنان.

-وائل محمد مبارك رفاعي رئيساً لقسم التقويم بكلية طب الأسنان.

-داليا على أحمد مقرب رئيساً لقسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان.

-أحمد عبد الله خليل عبد الله رئيساً لقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان.

-سحر سيد على محمد رئيساً لقسم بيولوجيا الفم بكلية طب الأسنان.

-خالد إبراهيم عبد العزيز بركات رئيساً لقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان.

-أحمد عبد الحميد عبد القادر جابر الحيني رئيساً لقسم طب أسنان الأطفال بطب الأسنان.

-منال رفيع حسن أبو عيطة رئيساً لقسم التيجان والجسور بكلية طب الأسنان.

الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية

ووجه رئيس الجامعة، بتعظيم الفعالية الإدارية لرؤساء الأقسام في الإشراف على تنفيذ سياسات مجلس القسم والكلية، واقتراح الأعمال الجامعية فيما يخص توزيع المحاضرات والمقررات، والالتزام بالكتاب الجامعي الإلكتروني، واقتراح خطة الدراسات العليا والبحوث.