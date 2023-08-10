إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب اليوم 5 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا بالقرب من مركز ملوي بين قريتي تونا الجبل ودلجا.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات، وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

نقل المصابين لمستشفى ملوى

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مركز ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة والتحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.