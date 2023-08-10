قال المهندس حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم إنه تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية المنيا 2023، وأصبح هناك أماكن شاغرة في مدارس التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023-2024 في جميع مدارس التعليم الثانوي العام بمراكز المحافظة.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية المنيا 2023

أوضح وكيل وزارة التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية المنيا 2023، جاء بعد موافقة محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، على تخفيض درجة القبول من 218 إلى 215 بالنسبة لمدارس الثانوية العامة.

وأشار وكيل التعليم، إلى أنه جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية المنيا 2023 بالنسبة لمدارس التعليم الفني، وهناك أماكن شاغرة في مدارس التعليم الفني في عدة مناطق، وتحديدًا في المناطق التالية:

مركز العدوة

- المدرسة الصناعية المشتركة تقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على 165 درجة كحد أدنى.

- المدرسة التجارية المشتركة تقبل الطلاب الحاصلين على 150 درجة والطالبات الحاصلات على 145 درجة.

- مدرسة الجهاد الزراعية تقبل الطلاب الحاصلين على 140 درجة.

مركز مغاغة:

- المدرسة الصناعية تقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على 165 درجة.

- مدرسة برطباط الصناعية تقبل الطالبات الحاصلات على 150 درجة.

- مدرسة حميدة الجندي التجارية تقبل الطلاب الحاصلين على 150 درجة والطالبات الحاصلات على 141 درجة.

- المدرسة التجارية للبنات تقبل الطالبات الحاصلات على 145 درجة.

تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية المنيا 2023

وبعدما جرى تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية المنيا 2023، هناك هناك أماكن شاغرة في مدارس بني مزار ومطاي والمنيا وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، وتتفاوت درجات القبول وفقًا للمدرسة والتخصص، حيث تقبل المدرسة الصناعية ببني مزار الطلاب والطالبات الحاصلين على 165 درجة.

- مدرسة أشروبة الصناعية تقبل الطالبات الحاصلات على 155 درجة.

- المدرسة التجارية تقبل الطالبات الحاصلات على 145 درجة.

- المدرسة الزراعية تقبل الطلاب الحاصلين على 140 درجة.