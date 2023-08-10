إجلاء الآلاف في النرويج بسبب الفيضانات ورفع التحذيرات إلى اللون الأحمر

أجلت السلطات في النرويج، الواقعة أقصى شمال أوروبا، نحو 4 آلاف شخص في جنوب وشرق النرويج قريبا من الأنهار والسدود مع إخلاء المنازل بسبب الفيضانات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة مستمر منذ بداية الأسبوع، بحسب موقع «روسيا اليوم».

استخدام مروحيات للإجلاء

ذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» أن رجال الإنقاذ استخدموا المروحيات لإجلاء سكان المناطق النائية، فيما تم التحذير من إمكانية استمرار الفيضانات حتى الجمعة المقبل، مع الإعلان عن نية البلاد إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.

وتعيش البلاد واقعا صعبا خاصة في الجنوب، عقب رفع التحذير في الجنوب للون الأحمر بدلا من البرتقالي على يد إدارة الموارد المائية والطاقة اليوم الخميس، وهو الحد الأقصى للخطر في الجزء الجنوبي من البلاد.