مختار نوح لـ«الشاهد»: عمر التلمساني خدعني.. وقدرته على التخفي كانت رهيبة

قال مختار نوح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ عمر التلمساني المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية، كانت لديه قدرة غير عادية على تكتم الوجه الحقيقي للجماعة، أو أنه أسس منهجا آخر للجماعة يختلف عن منهج حسن البنا، لافتًا أن التلمساني خدعه -أي نوح- فقد كان يظهر أنه بعيد عن العنف تماما، كما أن التلمساني لم يكن يلجأ إلى الإفصاح عن الأفكار الحقيقية للجماعة أمام أفرادها مثل القول بأن 15 ألف مقاتل قادرون على ما أسماه بـ«فتح مصر والعالم»، ولم يقسم المجتمع إلى فرد مسلم وكافر، مفسرا هذا الأمر بأنه كانت لديه قدرة رهيبة على التخفي، حتى إنه كان المرشد الوحيد الذي أقام علاقات مع الصحفيين.

الإخوان عاشت أزهى عصورها في عهد عمر التلمساني

أضاف «نوح»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه انضم إلى الجماعة على يد عمر التلمساني، وعاشت الجماعة في عهده أزهى عصورها، بعدما منحها الرئيس السابق محمد أنور السادات حرية واسعة جدا في العمل والحركة والقانون والمؤسسات والتربية والاقتصاد والمدارس والمصانع.

وتابع الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، بأنّ منهج التلمساني إما كان ذكيا جدا أو خفيا جدا، وكانت هناك مساجد خاصة بالإخوان مثل مسجد الخلفاء الراشدين ومنطقة مصر الجديدة كلها والجمعية الطبية: «عرفنا الإخوان في هذا الوقت وعلى هذا الفكر وعلى هذا النحو في نهاية سبعينيات القرن الماضي».