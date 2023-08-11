بلاجات آمنة في مرسى مطروح مع ارتفاع الأمواج على الشواطئ

مع ارتفاع الأمواج على الشواطئ في سواحل البحر المتوسط في العلمين ومرسى مطروح وحتى الإسكندرية، حذرت مدينه مرسى مطروح المصطافين من نزول الشواطئ المفتوحة، ووجهت بنزول بعض الشواطئ الآمنة للحفاظ على جميع رواد المحافظة الساحلية، وتجنب تعرض المواطنين للغرق في ظل عدم استقرار حالة البحر خلال هذه الأيام.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع الأمواج على الشواطئ في البحر المتوسط في محافظات مطروح ودمياط والإسكندرية، واستمرارها حتى يوم السبت المقبل، وضرورة توخي المواطنين الحذر من النزول حالة ارتفاع الأمواج حتى تستقر حالة البحر مرة أخرى.

شواطئ آمنة مستقرة تعرف عليها

وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح في تصريح خاص أنه في ظل ارتفاع الأمواج علي الشواطئ المفتوحة، توجد شواطئ آمنة ومستقرة يستطيع رواد مطروح الذهاب إليها ونزول البحر في ظل هدوء الحالة بها، وهي شواطئ البسنت، وروميل، والليدو، والفيروز والنخيل، وبحيرة كليوباترا، ومتابعة مسئولي الشواطئ بمجلس المدينة الحالة مع العاملين في كل شاطئ.

شواطئ مفتوحة غير مستقرة

كما حذرت مدينة مرسى مطروح من نزول الشواطئ المفتوحة خلال ارتفاع الأمواج بها ومنها شاطئ الرميلة وشاطئ مينا حشيش وشاطئ عجيبة وشاطئ أم الرخم وشاطئ المروة وشاطئ الأبيض، والشواطئ المنتشرة على كورنيش مطروح الجديدة من حمام كليوباترا في اتجاه القصر، وذلك لحماية المصطافين حتى تعود حالة الاستقرار في البحر مرة أخرى، مع متابعة إدارة التوعية والعلاقات العامة حالة البحر، مع إدارة الشواطئ لحظة بلحظة لتوعية المواطنين بشكل مستمر.