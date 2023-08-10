المدينة الشبابية برأس البر تستقبل الزوار في إطار مبادرة «اعرف بلدك»

تنطلق مبادرة «اعرف بلدك»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، من جديد في محافظة دمياط اليوم الخميس، باستقبال أولى الوفود من محافظة الوادي الجديد، حيث ستستمر في استقبال الوفود الأخرى من المحافظات حتى نهاية سبتمبر المقبل، ويتم استقبال عدد خمسة أفواج مقسمة بين شهري أغسطس وسبتمبر بعدد 2 فوج خلال شهر أغسطس و3 أفواج خلال شهر سبتمبر.

تطوير المدن الشبابية لتقديم أفضل خدمة للزائرين

يقول محمد عزت، مدير المدينة الشبابية برأس البر، لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بدمياط تهتم بالمدينة الشبابية برأس البر اهتماما كبيرا، حيث يتم تطوير المدينة بشكل مستمر لتقديم أفضل خدمة للزائرين وبأسعار متوسطة تناسب جميع الفئات والأسر.

بالحجز المسبق.. الإقامة في المدينة الشبابية برأس البر صيف 2023

وأكد «عزت» أن نظام الحجز بالمدينة الشبابية يكون قبل موعد الإقامة بفترة على الأقل أسبوع، وذلك عن طريق التواصل مع أرقام المدينة والمعلنة على الصفحة الرسمية للمدينة الشبابية برأس البر على مواقع التواصل الإجتماعي وتحديد نوع السكن سواء غرف كبيرة مكونة من ثلاثة أفراد أو غرفة أخرى رباعية ويتم أثناء الحجز تحديد عدد الأيام وعدد الأفراد.

أسعار الإقامة في المدينة الشبابية برأس البر صيف 2023

وأضاف عزت أن أسعار الإقامة في المدينة الشبابية برأس البر متوسطة ومناسبة لجميع الفئات وتقدم أفضل خدمة للزائرين، حيث سعر الغرفة الثلاثية 513 جنيها لليوم الواحد، وسعر الغرفة الرباعية لليوم الواحد 570 جنيها.