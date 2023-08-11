مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لأهم الكليات بالمحافظات

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات مختلف الكليات المتاحة في المحافظات، بعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بنسبة 88% لعلمي علوم و83% لرياضة و70% لأدبي، ليجري بعدها بدء مرحلة التنسيق الثانية,

مؤشرات لأهم الكليات المرحلة الثانية بالمحافظات

وتستعرض «الوطن» الكثير من الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية من ضمنها كليات الحقوق والتمريض والطب البيطري وحاسبات ومعلومات وآثار وغيرها من الكليات وجاء تنسيقها العام الماضي.

طب بيطري سوهاج 364 درجة

هندسة الزقازيق 363

طب بيطري الزقازيق 363

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

طب بيطري كفر الشيخ 363

طب بيطري عين شمس 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

هندسة دمياط 362

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

طب بيطري الإسكندرية 361

هندسة عين شمس 361

طب بيطري أسيوط 361

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324

آثار القاهرة 324

ألسن كفر الشيخ رياضة 324

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324

آثار عين شمس 324

آثار أسوان 323

تمريض بنها 323

معهد فني صحي رياضة طنطا 323

فنون تطبيقية دمياط 322

تمريض كفر الشيخ 322

تمريض أسيوط 321

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321

آثار الأقصر 321

آثار ولغات مطروح 321

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية رياضة 320

معهد فني صحي بني سويف 320

معهد فني صحي رياضة المنصورة 320

فنون تطبيقية بني سويف 319

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش 319

آثار الفيوم 318

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318

التقديم للمرحلة الثانية بالتنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أنه يجري عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، ليجري بدء مرحلة التنسيق الثانية من خلال التقديم من هنا علي موقع التنسيق