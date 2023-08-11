مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لأهم الكليات بالمحافظات
كتب:
آية حسنين
07:44 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
تنسيق الكليات في المرحلة الثانية بالمحافظات
يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات مختلف الكليات المتاحة في المحافظات، بعد انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بنسبة 88% لعلمي علوم و83% لرياضة و70% لأدبي، ليجري بعدها بدء مرحلة التنسيق الثانية,
مؤشرات لأهم الكليات المرحلة الثانية بالمحافظات
وتستعرض «الوطن» الكثير من الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية من ضمنها كليات الحقوق والتمريض والطب البيطري وحاسبات ومعلومات وآثار وغيرها من الكليات وجاء تنسيقها العام الماضي.
طب بيطري سوهاج 364 درجة
هندسة الزقازيق 363
طب بيطري الزقازيق 363
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363
طب بيطري كفر الشيخ 363
طب بيطري عين شمس 363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
هندسة دمياط 362
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
طب بيطري المنوفية 362
طب بيطري دمنهور 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
طب بيطري الإسكندرية 361
هندسة عين شمس 361
طب بيطري أسيوط 361
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324
آثار القاهرة 324
ألسن كفر الشيخ رياضة 324
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324
آثار عين شمس 324
آثار أسوان 323
تمريض بنها 323
معهد فني صحي رياضة طنطا 323
فنون تطبيقية دمياط 322
تمريض كفر الشيخ 322
تمريض أسيوط 321
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321
آثار الأقصر 321
آثار ولغات مطروح 321
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية رياضة 320
معهد فني صحي بني سويف 320
معهد فني صحي رياضة المنصورة 320
فنون تطبيقية بني سويف 319
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319
الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش 319
آثار الفيوم 318
سياسة واقتصاد السويس رياضة 318
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318
التقديم للمرحلة الثانية بالتنسيق
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أنه يجري عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، ليجري بدء مرحلة التنسيق الثانية من خلال التقديم من هنا علي موقع التنسيق