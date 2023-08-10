متى يُعلن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم للمرحلة الثانية بالنسبة المئوية؟

تستعد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، للكشف عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية والدرجات، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول، ومن المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم بالنسبة للمرحلة الأولى.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، إنّ اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية والدرجات، ووفقا لتحليل شرائح مجاميع الطلاب في نتائج امتحانات الثانوية العامة، فهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات طب بيطري وتمريض وكليات الإعلام والآداب والتجارة والسياحة والفنادق والمعاهد الفنية الصحية.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أكد وزير التعليم العالي، جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة في الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.