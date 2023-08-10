تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بالنسبة المئوية المرحلة الأولى.. اعرفه

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، وفقاً للضوابط والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مساء اليوم، على أن تعلن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بالنسبة المئوية المرحلة الأولى وبالدرجات خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات.

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بالنسبة المئوية المرحلة الأولى

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ اليوم أعمال فرز رغبات المرحلة، وتجهيز النتيجة للشعب الثلاثة «علمي علوم - علمي رياضة - أدبي»، بما فيها نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بالنسبة المئوية المرحلة الأولى وبالدرجات.

تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، أن تحليل شرائح نتائج مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023ـ2024، يشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات عن العام الماضي في عدد معين من التخصصات وارتفاعها في عدد آخر.

وتشير المؤشرات الأولية للحد الأدنى لكلية الهندسة لطلاب الشعبة الرياضية بعد تحليل نتائج شرائح مجاميع الثانوية العامة، وقوف الحد الأدنى لكلية الهندسة عند 344 أو 343 درجة، وهو أعلى بنسبة بسيطة من الحد الأدنى المقرر لتنسيق المرحلة الأولى 2023، وكذلك تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة بالنسبة المئوية المرحلة الأولى .