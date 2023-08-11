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صندوق مكافحة الإدمان بسوهاج يفحص 64 موظفا قبل ترقيتهم

كتب:

شيماء دراز
07:00 ص | الجمعة 11 أغسطس 2023
جانب من الحملة

جانب من الحملة

أجرت الفرق الطبية بصندوق مكافحة الإدمان بمحافظة سوهاج الكشف الطبي وتحليل المخدرات للعاملين الحاصلين على ترقية مؤخرا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج وعددهم 64 موظفا، واعتماد نتيجة الفحص الطبي ليكون من مصوغات الترقية

المشاركون بالحملة في سوهاج

شارك في الحملة الطبية أسعد رفاعي سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج و بسمة البدري مدير الموارد البشرية بالمركز ونجلاء نعيم مدير العلاقات العامة بالمركز والدكتور، محي الدين فرغل مدير وحدة الكشف عن المخدرات وهاني جرجس وفادي ممدوح فنيين بالأمانة العامة، وإيهاب عزت لبيب وهبة خلف فنيي تمريض، ومحمد أحمد حسن مراقب صحي.

كشف طبي دوري للعاملين بالدولة 

وقال المهندس لطفي الشريف لـ«الوطن» إن توقيع الكشف الطبي وأخذ عينة لاجراء التحاليل الطبية والكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين ممن تم ترقيتهم ضمن حركة الترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة هو إجراء وقائي تتخذه الدوله مع العناصر التي يفترض بها تقديم افضل خدمة للمواطنين والتزلمهم بحسن السير والسلوك بالعمل، وأوضح ان ذلك الكشف سيؤن دوريا. 

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