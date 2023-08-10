محافظ سوهاج يناقش تذليل معوقات العمل بمشروع محور «دار السلام - أبو تشت»

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بمحور دار السلام/ أبو تشت، والعمل على تذليل أي معوقات، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وممثلي المساحة، والكهرباء، والزراعة، والأوقاف، والري.

أهمية محور دار السلام أبو تشت

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية مشروع محور دار السلام أبو تشت، الذي يمثل شريان جديد للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم الأهالي، موجها بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور، وتلافي أي معوقات.

مشروع محور دار السلام أبو تشت

الجدير بالذكر أن محور «دار السلام/ أبو تشت»، يبلغ طوله 28 كم، حيث تقع مساحة 12,5 كيلو منه بمركز دار السلام بسوهاج، و15,5 كيلو متر من المحور بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي عند مركز أبوتشت بمحافظة قنا، والطريق الزراعي الشرقي عند مركز دار السلام بسوهاج.