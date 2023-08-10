حفل الموسيقار عمر خيرت في مهرجان العلمين الجديدة.. بث مباشر

عرضت قناة الحياة بثًا مباشرًا لحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

موعد بث حفل كارول سماحة

كما يحيي الفنانان كارول سماحة، والفنان بهاء سلطان، اليوم، سهرة غنائية ضخمة في منطقة الأرينا مساء اليوم، ويذاع الحفل على قناة «on» يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري.

مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.