«القاهرة الإخبارية» تبرز آخر استعدادات حفل عمر خيرت بمهرجان العلمين الليلة

عرضت فرح الخولي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية» إلى العلمين الجديدة، مشاهد من إقبال المصريين والأجانب على المهرجان الكبير، لحضور الفعاليات المقامة الليلة، وفي مقدمتها حفل الموسيقار عمر خيرت.

الفعاليات الرياضية والترفيهية

وأضافت الخولي، في رسالة على الهواء، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية دانيا الحسيني: «مستمرون في متابعة تواصل الفعاليات المختلفة في الملتقى الأكبر بالشرق الأوسط والمنطقة، حيث يشهد عددا من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية والفنون».

وتابعت، بأن اليوم سيشهد زخما وتنوعا كبيرين في الفعاليات، وبعد بضع ساعات سينطلق حفل الموسيقار والملحن المصري الكبير عمر خيرت، وسيشهد هذا الحفل عددا كبيرا من الزوار ومتابعي موسيقى عمر خيرت، وسيقدم خلال الحفل باقة من مقطوعاته وموسيقاه الخاصة مع الأوركسترا.

مدينة العلمين

وأوضحت: «يستمتع الزوار في مدينة العلمين بهذا الحفل وسيمكنهم متابعتهم أيضا من خلال الشاشات الضخمة الموزعة أيضا في الساحل الشمالي والعلمين، وسيبث الحفل بشكل حي على إحدى القنوات المصرية الفضائية».