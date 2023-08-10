أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خفض تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة القليوبية والنزول بالحد الأدني بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي استجابة لمناشدات الطلاب وأولياء الأمور في هذا الشأن.

تستعرض «الوطن» تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة القليوبية بعد تخفيض الحد الأدني للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة القليوبية

أوضح بيان المحافظة، أن سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ناقشت تخفيض تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة القليوبية والنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها صناعية وزراعية وتجارية وفندقية مع محافظ الإقليم.

فصول الخدمات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية بالقليوبية

أوضح بيان المحافظة أن قرار خفض تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية بالقليوبية تضمن فتح فصول الخدمات، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحه استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الفنية حرصا على مستقبل الطلاب على أن يكون التنسيق الحديد كالتالي:

أضاف البيان أنه سيتم القبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة القليوبية اعتبارا من 15 اغسطس الجاري حتى 14 سبتمبر 2023.

وأوضح البيان أن مقترح النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية جاء لاستكمال الكثافات بها للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك للحاصلين على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي من مدارس محافظة القليوبية فقط دور أول ودورثان باتباع كافة الضوابط والتعليمات المنظمة، على أن تشكل لجنة برئاسة مدير المدرسة وتحت إشراف التعليم الفنى بالإدارات التعليمية المتقدمين إليها لفرز الملفات وتحديد الحد الأدنى بكل تخصص مع الالتزام بضوابط القبول وتعليمات المديرية المنظمة، لذلك ثم إعلان نتيجة التنسيق الداخلى لكل مدرسة بعد اعتماده من التعليم الفنى بكل ادارة تعليمية.

أشار البيان إلى استمرار السماح للطلاب بالتقدم إلى المدارس الفنية التى يرغبونها دون التقيد بالإدارة التعليمية الحاصلين منها على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي للتيسير على أولياء الأمور والطلاب والسماح للطلاب الحاصلين على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة من محافظة القاهرة، ويرغبون في التقدم إلى مدرسة مسطرد الفنية الزراعية للتصنيع الغذائي لقربها من محال سكنهم مراعاة لصالحهم وبعد موافقة الإدارة التعليمية بشرق شبرا وتحت إشرافها المباشر في ضوء الكثافات المقررة.