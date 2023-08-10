تنسيق المرحلة الثانية للجامعات.. اعرف الكليات المتاحة وفق نتائج العام الماضي

ينتظر العديد من الطلاب موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، ويتطلعون لمعرفة أبرز كليات تلك المرحلة، إذ كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أن المرحلة الثانية للتنسيق 2023 لطلاب الثانوية العامة، ستنطلق عقب الإعلان عن نتيجة التنسيق المرحلة الأولى 2023، والمحدد يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يشهد تنسيق المرحلة الثانية إتاحة عدد من الكليات أمام طلاب المرحلة الثانية والمتبقية من تنسيق المرحلة الأولى لمختلف الشعب «علمي علوم ورياضية وأدبي».

كليات تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

ومن ضمن كليات تنسيق المرحلة الثانية 2023، وفق تنسيق العام الماضي، ما يلي:

كلية العلوم

كلية سياسة واقتصاد

كلية فنون تطبيقية

كلية إعلام القاهرة

كلية الآداب.

كلية التربية.

كلية الزراعة.

كلية التربية النوعية.

كلية الفنون الجميلة.

كلية دار علوم.

كلية التمريض

كلية تجارة إنجليزي

كلية الطب البيطري

كلية الألسن

كلية حاسبات ومعلومات

الحقوق وغيرها من الكليات والمعاهد.

وجرى تحديد الحد الأدنى للتقدم إلى تنسيق المرحلة الأولى، 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة لشعبة الرياضة، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.