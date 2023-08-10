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نائب رئيس جامعة الأزهر عبر قناة الناس: مؤشرات تنسيق كليات القمة تقارب العام الماضي

كتب:

محمد أيمن سالم
09:59 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الدكتور  محمد الشربيني

الدكتور  محمد الشربيني

كشف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، عن المؤشرات الأولية لنتائج تنسيق قبول الطلاب بكليات جامعة الأزهر الشريف، مؤكدا أن مؤشرات القبول قد تكون مقاربة للعام الماضي في كليات الطب والصيدلة. 

المؤشرات فى الفروع الثلاثة

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «المؤشرات في الفروع الثلاثة للجامعة، تكون النسبة المئوية لكليات الطب عند نفس المستوى، وإذا انخفضت في أحد الأفرع تكون بنسبة نصف في المئة، وممكن طالب يكون من أبناء الوجه البحري ويذهب إلى كلية ي أسيوط بسبب نصف في المئة، وهذا بالنسبة لكليات القمة».

طلبات اغتراب

وأشار إلى أنه فور بدأ الدراسة يجري تقديم طلبات اغتراب، وتراعى فيها الفتيات خاصة إذا كان الأمر يتعلق بنصف في المئة من المجموع.

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