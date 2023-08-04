«الأزهر العالمي للفتوى» يحدد 6 آداب لدخول المسجد عند صلاة الجمعة

حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عدد من الآداب الخاصة التي يجب على المسلم اتباعها عند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة، خاصة مع الزحام داخل المساجد والساحات الخاصة بصلاة الجمعة.

وتمثلت آداب دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة، والتي حددها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كالتالي:

آداب دخول المسجد لصلاة الجمعة

- ألا يتخطى المسلم رقاب المصلين.

- عند الدخول للمسجد لا تتجاوز صفوف المصلين.

- يصلي الشخص ركعتي تحية المسجد عند دخوله.

- يجلس المصلي حيث انتهى به المقام.

- الاستماع إلى الذكر.

- عدم إيذاء أحد أو مزاحمة المصلين.

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالحديث النبوي الشريف، فقد جاءَ رجلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ، وسيدنا النَّبيُّ ﷺ يخطبُ، فقالَ لَهُ ﷺ: «اجلِسْ فقد آذيتَ». [أخرجه أبو داود].

حكم من فاته صلاة الجمعة بسبب النوم

ومن جانبها أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاون ولا تقصير لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقا، ولكن على المسلم أن يكوكن حريصًا على أداء صلاة الجمعة، ويحتاط لأمرها ويأخذ بما يعينه على ذلك، كالنوم المبكر وضبط المنبه، وغيرها من الأساليب التي تعينه على أداء الصلاة.