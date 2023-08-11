يبحث أولياء الأمور خلال الفترة الحالية عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 الموعد ورابط التسجيل، وذلك رغبة منهم في الاطمئنان على أبنائهم ومعرفة الكليات التي سيلتحقون بها.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. الموعد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى سيكون من خلال مؤتمر صحفي ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتبعية فإن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى مباشرة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. رابط التسجيل

ورابط تنسيق المرحلة الثانية 2023 يكون من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك مع معامل جاهزة وخاصة بالتنسيق، في وجود موظفين وكوادر مدربة يساعدون الطلاب على التسجيل بالتنسيق.

المجاميع المتوقعة

علوم عين شمس: 83.41%.

علوم المنيا: 83.41%.

سياسة واقتصاد القاهرة: 84%.

سياسة واقتصاد بني سويف: 83.41%.

حاسبات ومعلومات القاهرة: 84.42%.

علوم المنيا: 83.41%.

علوم المنوفية بشبين الكوم: 83.17%.

علوم بورسعيد: 83.17%.

علوم دمياط: 83.17%.

علوم قناة السويس بالإسماعيلية: 83.17%.

علوم الفيوم: 82.92%.

تمريض دمياط: 82.91%.

علوم أسوان: 82.92%.

علوم حلوان: 82.6%.

علوم بني سويف: 82.6%.

علوم بنات عين شمس: 82.4%.

ألسن عين شمس: 82.4%.

علوم السويس: 82.6%.

تمريض دمنهور: 81.46%.

علوم البترول والتعدين مطروح: 81.21%.

تمريض المنوفية بشبين الكوم: 80.97%.

فنون تطبيقية بنها: 80.73%.

فنون تطبيقية حلوان: 79.75%.

إعلام القاهرة: 71.5%.