القاهرة الإخبارية تكشف عن أسرار مغارة «طولومطاش التركية»: عمرها 5 ملايين عام

مغارة طولومطاش التاريخية، في أنقرة يقدر عمرها بقرابة 5 ملايين عام، واكتُشفت عام 1992م أثناء رصف طريق أنقرة الدولي، حيث تستمر الأبحاث حولها منذ ذلك الحين، رغم عدم وصول إشارات بأن المغارة كانت مسكونة في العصور الماضية.

اكتشاف المقبرة عن طريق الصدفة

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طولومطاش التركية.. مغارة تاريخية يقدر عمرها بخمسة ملايين عام»، حيث ذكر باحث أن الأبحاث حول هذه المغارة التي جرى اكتشافها عن طريق الصدفة مستمرة وموسعة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة داخلها معتدلة وتبلغ رطوبتها قرابة 80%، وأن تشكيل أجزاء المغارة لا يزال مستمرا حتى الآن.

مكان تاريخي

ولفت باحث أثري آخر، إلى أنه وُلد في مغارة بأضنة، وعاش فيها لأربع سنوات، لذلك يشعر بأنه هنا في منزله، فقد جاء إليها عندما جرى افتتاحها وتحرى عن المعلومات حولها، موضحًا أنه مكان تاريخي يعود إلى ملايين السنين.

ويبلغ طول المغارة 550 مترا، ولكن المكان المخصص لزوارها يقتصر على 150 مترا، لأن الأجزاء الأخرى للمغارة ليست آمنة حاليا، ويصل ارتفاعها في بعض الأماكن إلى 30 مترا كما تبلغ درجة الحرارة داخلها حوالي 12 درجة صيفا وشتاءً.