القاهرة الإخبارية: واشنطن تدعم «بازوم» ولا تتحدث عن تدخل عسكري في النيجر

أكد المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، أن الموقف الواضح للولايات المتحدة، أن «بازوم» هو رئيس النيجر، وأن واشنطن لا تتحدث حول أي تدخل عسكري لها، لكنها تدعم الجهود الدبلوماسية من بداية هذا الصراع.

واشنطن مستمرة في التواصل مع «بازوم» وباقي الأطراف الأخرى داخل النيجر

وشدد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» على دعم الولايات المتحدة لجهود «إيكواس» الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن النيجر دولة ما زال يمكنها لعب دور مهم في كل الملفات الإقليمية منها مكافحة الإرهاب، إضافة لاستضافتها آلاف اللاجئين الفارين من الصراعات في الدول المجاورة.

الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوقوف بجوار شعب النيجر

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقف بجوار شعب النيجر متسائلًا عمن أعطى الحق للانقلابيين لتشكيل حكومة، لافتًا إلى وجود ديموقراطية وانتخابات أسفرت عن اختيار الرئيس محمد بازوم، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الباب ما زال مفتوحًا للوصول لحل دبلوماسي.