فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي في المركز الأول بقائمة إيرادات أمس

احتل الفنان محمد هنيدي المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر أمس، بفيلم «مرعي البريمو»، إذ حقق 783 ألفا و153 جنيها، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

ويضم فيلم «مرعي البريمو» مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم محمد هنيدي، غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان وأحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

أحداث فيلم «مرعي البريمو»

وتدور أحداث فيلم «مرعي البريمو» في إطار كوميدي حول شاب يدعي «مرعي» الذي يجسده محمد هنيدي ويعمل في تجارة البطيخ، وخلال عمله يواجه العديد من المواقف الكوميديا.

وحقق «هنيدي» نجاحا كبيرا بأغنية «اللي من دمك» التي أطلقها بالتعاون مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة، ضمن أحداث فيلم «مرعي البريمو» ونالت إشادات الجمهور.