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اشتعال سيارة وإصابة قائدها بحروق في العياط

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:25 م | السبت 15 يوليو 2023
سيارة إسعاف

سيارة إسعاف

أصيب سائق بحروق بسيطة فى اشتعال سيارته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة واشتعال الكابينة الخاصة بها على الطريق الإقليمي تجاه العياط.

اشتعال سيارة وإصابة قائدها 

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة قيادة سائق 30 سنة مصاب بحروق بسيطة بالقدم بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انحراف السيارة تجاه الحاجز الخرساني واشتعال الكابينة بالكامل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز