سعر المانجو اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.. السنارة بـ14 جنيها

يحرص الكثيرون على متابعة أسعار المانجو في الأسواق لشراء كميات لتخزينها لمدة تتراوح بين 6 لـ8 أشهر، واستخدامها خلال تلك الفترة، ولهذا يتساءلون عن قيمتها السعرية في سوق العبور باعتباره بوابة الأسعار لجميع السلع الغذائية.

ويتوافر في السوق المصري نحو 17 نوعا من المانجو، وسجلت جميعها ثباتا ملحوظا في شوادر سوق العبور، حيث ذروة الموسم الصيفي، وتنافس التجار على عرضها داخل أسواق الجملة بكميات كبيرة.

ونوضح في التقرير التالي أسعار المانجو اليوم الأربعاء في سوق العبور، وفقًا للأسعار المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للسوق الأشهر في القاهرة الكبرى، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة.

أسعار المانجو اليوم الأربعاء

سعر كيلو مانجو سكري تتراوح بين 15 حتى 23 جنيها.

سعر كيلو مانجو بيض العجل تتراوح بين 14 حتى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو سنارة تتراوح بين 14 حتى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو فجر كلان تتراوح بين 12 حتى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو تومى تتراوح بين 12 حتى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو كيت تتراوح بين 12 حتى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو عويس تتراوح بين 27 حتى 35 جنيها.

سعر كيلو مانجو هندى تتراوح بين 15 حتى 21 جنيها.

سعر كيلو مانجو تيمور تتراوح بين 15 حتى 21 جنيها.

سعر كيلو مانجو زبدية تتراوح بين 16 حتى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو بلدى تتراوح بين 9 حتى 13 جنيها.

سعر كيلو مانجو فونس تتراوح بين 15 حتى 23 جنيها.

سعر كيلو مانجو فص تتراوح بين 30 حتى 50 جنيها.

سعر كيلو مانجو دبشه تتراوح بين 14 حتى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو صديقة تتراوح بين 16 حتى 22 جنيها.

سعر كيلو مانجو جولك تتراوح بين 15 حتى 21 جنيها.