تجميع 35 ألف عينة مياه وصرف صحي خلال شهر للتأكد من مطابقتها للمواصفات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية المياه بالمحطات والشبكات من خلال معامل المحطات والمعامل المركزية بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعي، من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات قبل وصولها للمواطنين أو المستهلكين واتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة عدم مطابقتها.

التأكد من أن عمليات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي تتم بصورة سليمة

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في تصريحات صحفية أن الهدف من سحب عينات الصرف الصحى هو التأكد من مطابقة الناتج النهائي الخارج من محطات معالجة الصرف الصحى للحفاظ على البيئة والمجارى المائية من التلوث بجانب سحب عينات من مراحل التشغيل بالمحطات للتأكد من ان عمليات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى تتم بصورة سليمة داخل المحطات .

تجميع 34 ألف و422 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب

وأشار إلى قيام قطاع المعامل بمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحى والصناعى وتم تجميع 34 الف و876 عينة خلال شهر يوليو 2023 ، حيث تم سحب وتجميع 34 ألف و422 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة ، و419 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، و35 عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

تواصل تنفيذ برامج التوعية

وتابع أن الشركة تواصل تنفيذ برامج التوعية التى تهدف الى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين بالإضافة إلى التدريب الصيفي لطلاب كليه العلوم بمعامل ومحطات الشركة. .