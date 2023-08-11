كل ما تريد معرفته عن كليات الجامعات الأهلية قبل نتيجة المرحلة الأولى

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، إذ ينتظرها الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى، ويهتم العديد منهم، بالجامعات الأهلية والكليات المتاح الدراسة بها في تلك الجامعات الجديدة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، الكليات المتاح الدراسة بها في الجامعات الأهلية، التي لم تبدأ الدراسة بها، ونستعرض من خلال هذا التقرير، كل ما تود معرفته عن كليات الجامعات الأهلية، كالتالي:

1- جامعة المنصورة الأهلية

بدأت الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية بكليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والهندسة، بينما لم تبدأ الدراسة هذا العام، بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية والآداب والعلوم الإنسانية والاقتصاد والعلوم الإدارية والتمريض.

2- جامعة حلوان الأهلية

تضم جامعة حلوان الأهلية، 8 كليات، وهي: «طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الفنون والفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية».

3- جامعة بنها الأهلية

تضم جامعة بنها الأهلية 7 كليات، وبدأت الدراسة هذا العام في كليات «الطب البشري، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال»، وهناك من الكليات لم تبدأ بها الدراسة وهي: «تكنولوجيا العلوم الصحية، العلاج الطبيعي، طب الأسنان».

4- جامعة بني سويف الأهلية

تضم جامعة بني سويف الأهلية، 19 كلية، وبدأت الدراسة في كليات «الطب البشري، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، التمريض، العلوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التجارة والآداب»، وبالنسبة للكليات التي لم تبدأ العمل هذا العام، هي «الصيدلة، الحقوق، الألسن، الطب البيطري، الزراعة، التربية الرياضية، الفنون التطبيقية، السياسة والاقتصاد، الخدمة الاجتماعية والإعلام».

5- جامعة جنوب الوادي الأهلية

تضم جامعة جنوب الوادي، 12 كلية، بدأت الدراسة هذا العام في كليات «العلاج الطبيعي، حاسبات وذكاء اصطناعي، الطب والجراحة»، بينما الكليات التي لم تبدأ بها الدراسة، هي «الصيدلة، النتربية، طب الفم والأسنان، العلوم الإدارية المالية، الألسن، السياحة والرياضة، الهندسة، الفنون والتصميم والتمريض».

6- جامعة الزقازيق الأهلية

وتضم جامعة الزقازيق الأهلية، 8 كليات، بدأت الدراسة في «الطب البشري، طب وجراحة والفم والأسنان، الهندسة، الحاسبات والمعلومات»، والكليات التي لم تبدأ الدراسة بها، هي «العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، التجارة».

7- جامهة المنيا الأهلية

وتضم جامعة المنيا الأهلية، 7 كليات، وهي «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلاقات العامة وإدارة الأعمال، وبدأت الدراسة هذا العام في كلية الصيدلة فقط.

8- جامعة المنوفية الأهلية

وتضم 10 كليات، بدأت الدراسة في جامعة المنوفية الأهلية هذا العام في 8 كليات، وهي «طب الفم وجراحة الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الطب البيطري، الهندسة، العلوم الإنسانية»، والكليات التي لم تبدأ دراسة بها، هي الطب والجراحة.

9- جامعة شرق بورسعيد الأهلية

تضم جامعة بورسعيد الأهلية 8 كليات، وهي «الطب البشري، الهندسة، طب الأسنان، الصيدلة، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، علوم الأعمال، الآداب، علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

10- جامعة الإسكندرية الأهلية

وتضم 14 كلية، وهي «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، علوم الحاسب والبيانات، العلوم، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الاقتصاد والعلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الدراسات القانوينة، السياحة وإدارة الضيافة، العلوم الزراعية، التمريض».

11- جامعة أسيوط الأهلية

وتضم جامعة أسيوط الأهلية، 8 كليات، وهي «الهندسة، العلوم التطبيقية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم الإدارية والمالية، الإلسن واللغات التطبيقية، الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة والبحوث الدوائية، العلوم والتكنولوجيا».

12- جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية

وتضم جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية، 8 كليات، وهي «الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، التجارة الدولية واللغات، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلاج الطبيعي».