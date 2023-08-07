يتطلع طلاب الثانوية العامة معرفة أماكن وكليات ومصاريف الجامعات الأهلية 2023 في محافظات الدلتا بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتحديد وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى.

الجامعات الأهلية 2023 في محافظات الدلتا

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الجامعات الأهلية داخل منطقة الدلتا ومن ضمنها جامعة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنوفية الأهلية وجامعة الزقازيق الأهلية.

كليات ومصاريف الجامعات الأهلية 2023 في محافظات الدلتا

وأوضحت الجامعة أنه يوجد العديد من الكليات المتواجدة داخل مختلف الجامعات الأهلية 2023 في محافظات الدلتا، واختلفت مصاريفها من كلية لأخرى وهي:

- جامعة المنصورة الجديدة

- كلية الطب 105 آلاف جنيه.

- كلية هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

- كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه

- كلية السياحة: 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

- كلية اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه.

- كلية علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

- جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب والجراحة: 85 ألف جنيه.

كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 45 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات: 40 ألف جنيه.

- جامعة المنوفية الأهلية: ويوجد بها العديد من الكليات والبرامج المختلفة منها الطب والجراحة، وطب وجراحة الأسنان، والعلاج الطبيعي، الصيدلة، الطب البيطري، تكنولوجيا العلوم الصحية، التمريض، العلوم الأساسية، العلوم الزراعية، الغذاء والصناعات الغذائية، الفنون والتصميم العلوم الإنسانية الاجتماعية، الاقتصاد والعلوم الإدارية، جاءت مصاريفها العام الماضي كالآتي:

برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية: 50 ألف جنيه

برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة: 40 ألف جنيه

- جامعة المنصورة الأهلية

- كلية الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- كلية طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 75 ألف جنيه

- كلية الهندسة 50 ألف جنيه

- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه

أماكن الجامعات الأهلية بمحافظات الدلتا

أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها أماكن الجامعات الأهلية بمحافظات الدلتا:

- جامعة المنصورة الجديدة: توجد في محافظة الدقهلية علي الطريق بالقرب من مدينة جمصة، في مدينة المنصورة الجديدة

- جامعة المنصورة الأهلية: توجد في محافظة الدقهلية بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة.

- جامعة الزقازيق الأهلية: مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على مساحة 44 فدان

- جامعة المنوفية الأهلية: توجد علي طريق مصر إسكندرية الزراعي في قرية طوخ طنبشا.