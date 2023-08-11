وفاة طرزان الغربية بعد معاناة مع المرض.. لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى

خيم الحزن على أسرة وزملاء طارق محمود، لاعب القوى البدنية، والمعروف إعلاميًا بـ طرزان الغربية، أو الدبابة البشرية، إذ كان يسحب سيارات النقل الثقيل «التريلا» بمنطقة الاستاد بطنطا، بسهولة تامة كونه أحد لاعبي القوى، وجرى تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية شبشير الحصة بالغربية.

وكشف تقرير طبي، أسباب وفاة طرزان الغربية، إذ خضع لاعب القوى البدنية، للعلاج المكثف في العناية المركزة، بأحد مستشفيات طنطا نحو 3 أيام، وتتضمن التقرير، أنّه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وكان مصابًا بداء السكري، وكانت حالته الصحية متدهورة للغاية.

تقرير المستشفى يكشف سبب وفاة طرزان الغربية

وتضمن التقرير الطبي الذي حصلت «الوطن» على نسخه منه، أنّ سبب وفاة طرزان الغربية، كان نتيجة توقف عضلة القلب، إذ حاول الأطباء إسعافه إلا أنه فارق الحياة، وكان يعاني من صدمة بكتيرية نتج عنها وجود خراج في جسمه، أسفرت عن وجود بكتيريا في الدم وفشل كلوي، وخضع إلى جلستي غسيل كلوي، لكن حدث فشل في وظائف التنفس أسفر عن توقف عضلة القلب.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طرزان الغريبة

وكشفت الشقيقة الكبرى للاعب طارق محمود، اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها طرزان الغربية، مؤكدة أنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكر منذ 3 سنوات، وغير صحيح ما تردد عن وفاته بجرعة منشطات زائدة، وأن أسباب الوفاة هي تسمم الدم بسبب وجود أكثر من خراج في جسده، مشيرة إلى أن شقيقها كان مقرر له إجراء عملية تنظيف، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إجرائها.

وقالت في حديثها لـ«الوطن»، إنّ شقيقها كان لاعب في مجال القوى البدنية، ومؤخرًا أُطلق عليه العديد من الألقاب، بينها «الدبابة البشرية» و«الرجل الخارق»، كونه استطاع أن يسحب عددا من سيارات التريلا، وكان يسعى إلى سحب القطار في تحدي جديد بين زملاءه من ألعاب القوى: «كان يتمتع بشعبية حب كبيرة بين زملاءه، وكان حريصًا على رعاية شقيقاته وأطفالهن، وكان رافضًا للزواج، وجرى دفنه بمقابر العائلة بمسقط رأسه بقرية شبشير الحصة».