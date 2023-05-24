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ضبط شخص بتهمة الترويج لبيع منشطات محظورة على «فيس بوك» في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
11:26 ص | الأربعاء 24 مايو 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يبدي من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر وضارة بالصحة العامة، مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبط المذكور مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالي - كمية كبيرة من عبوات المنشطات)، وبمواجهته أقرّ بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه.

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