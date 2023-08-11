سعر طن الحديد اليوم الجمعة 11-8-2023 في الأسواق.. شهد تراجعا طفيفا

شهد سعر طن الحديد اليوم الجمعة 11-8-2023 في مختلف الأسواق والمصانع المصرية تراجعاً طفيفاً، وتحديداً سعر طن حديد عز، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء بشكل يومي، من أجل التعرف على مستجدات الأسعار، وخاصة أسعار الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد اليوم

ونستعرض أسعار الحديد اليوم طبقاً لآخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حدید عز الیوم

شهد سعر حديد عز اليوم الجمعة انخفاضاً طفيفاً، حيث سجل 36 ألفا و561 جنيهًا للطن الواحد، بعدما سجل أمس الخميس 36 ألفا و633 جنيهًا للطن الواحد.

سعر الحديد الاستثماري

فيما استقر سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة وسجل 35 ألفًا و310 جنيهات للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

وفي السياق ذاته، كانت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كشفت عن سعر الأسمنت اليوم الجمعة 11-8-2023 في آخر تحديث للأسعار والذي شهد انخفاضًا طفيفًا هو الآخر، حيث سجل سعر الأسمنت الرمادي 1917 جنيهًا للطن، بعدما سجل طن الأسمنت أمس 1931 جنيهًا.