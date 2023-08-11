خبير أمن معلومات: الذكاء الاصطناعي يتوقع كلمة السر من «صوت النقر»

قال محمد إبراهيم منير مطور برمجيات وخبير أمن معلومات، إنه منذ ظهور الذكاء الاصطناعي وهناك حالة انبهار بالإمكانات التي يوفرها للحصول على معلومات أو غيرها ولكن هناك عدة تساؤلات حول ما يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يكتشف كلمة السر الخاصة بك

أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» الذي تقدمة الإعلامية هبة ماهر، على قناة «DMC»: «هناك تجربة جديدة على الذكاء الاصطناعي إذ يمكنه أن يتوقع التركيبة الخاصة بكلمة السر الخاصة بك بمجرد سماع صوت النقر على لوحة المفاتيح الخاص بك، فعند إحداث أي تغيير بلوحة المفاتيح سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الشفرات الخاصة ومحاولة اكتشاف كلمة السر الخاص بك».

تدريب الذكاء الاصطناعي

تابع «منير» بأنه جرى تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على شكل الموجة وكثافة ووقت كل ضغطة مفتاح لتحديدها إذ يمكنك الضغط على مفتاح واحد متأخراً بجزء من الثانية عن الباقي بسبب أسلوب الكتابة الخاص بك فلكل شخص نقرة خاصة به.