ضبط متهم بحيازة حشيش وأسلحة نارية في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بمحافظة المنوفية، بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، سلاح أبيض، ومبلغ مالي.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.